Crianças iguaçuanas se divertiram com as atividades na Glocal ExperienceDivulgação

Publicado 21/07/2022 17:35

Crianças, jovens e adultos de Nova Iguaçu tiveram, no último fim de semana, a oportunidade de conhecer de perto o evento Glocal Experience, na Marina da Glória. Lá eles puderam assistir e participar de intervenções artísticas e culturais, shows, tecnologia e espaços de discussões.

Patrocinado pela concessionária Águas do Rio e o Instituto Aegea, a Glocal Experience reuniu diversos especialistas engajados com as questões ambientais, além da sociedade civil, como o líder comunitário de Nova Iguaçu, Luiz Carlos Martins Freitas, conhecido como Tiquinho.

“Fazer parte do grupo Afluentes para mim é um diferencial. É uma alegria enorme saber que a Águas do Rio está atuando direta e indiretamente na vida da população, mostrando a importância da reciclagem e dividindo com todos o conhecimento sobre preservação ambiental”, disse.

De acordo diretor-superintendente da concessionária, com atuação na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani, além de experiências inéditas, a empresa proporcionou aos visitantes uma discussão atual e urgente sobre meio ambiente.

“Preservar a natureza é um ato importante, pois os recursos são fundamentais para a nossa sobrevivência e, principalmente, das gerações futuras. É muito gratificante ver esse espaço cheio de estudantes, sendo incentivados a debaterem sobre o assunto”, destacou.

A professora da Ong Mundo Novo, Patrícia Duarte, ficou empolgada com tudo que viu e elogiou a iniciativa de lavr crianças ao evento.

“Essas crianças nunca saíram de suas regiões. Aqui, pudemos conhecer um pouco mais sobre a atuação da empresa e a sua relação com a preservação ambiental. Os alunos e os seus familiares ficaram impressionados com tudo que viram no evento. Visitamos todos os stands e foi um dia que jamais esqueceremos”.