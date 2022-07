Fogo no fim de semana começou na noite de sábado e só pode ser combatido no domingo - Divulgação

Publicado 19/07/2022 09:00

Neste fim de semana, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu realizaram com sucesso o combate a mais um foco de Incêndio Florestal na Serra de Madureira. O fogo começou no sábado à noite, por volta das 20h, em local de difícil acesso, impedindo o combate imediato.

A região atingida ficava em um terreno com aclividade acentuada, rochas e buracos em meio a vegetação, dentro da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu e APA Estadual Gericinó-mendanha

.

O monitoramento foi realizado durante a madrugada. Constatado que o foco ainda permanecia ganhando proporção nas primeiras horas da manhã, as equipes se deslocaram até o local e realizaram o combate com sucesso.

Também participaram do combate os agentes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, apoio com viatura do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Fernando Cid, e a Coordenação Operacional da Guarda Municipal Ambiental.