Senai de Nova Iguaçu tem vagas para cursos de qualificação profissionalDivulgação

Publicado 15/07/2022 12:00

O Senai de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para 1.100 vagas gratuitas em cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional para os meses de julho, agosto e setembro, em todo o estado. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos.

Para o município, as vagas são para os cursos de Técnicas de Chocolateria e Eletricidade de Automóveis. O edital, comos critérios para participação, está disponível em https://firjansenai.com.br/qualificacaosetorial.



As inscrições devem ser realizadas diretamente na unidade onde o curso será ministrado, porém, o candidato deve primeiro buscar uma carta de encaminhamento no sindicato responsável pela oportunidade escolhida.



O gerente de Educação Profissional da Firjan Senai, Edson Melo, explica que as vagas são voltadas para trabalhadores da indústria e seus dependentes, desempregados que já tenham atuado na indústria e público em geral.

“O objetivo da parceria Firjan SENAI e sindicatos é preparar profissionais para atender a demanda de capacitação da indústria e do mercado de trabalho”, disse.



Os cursos de qualificação profissional propiciam o desenvolvimento de competências e a formação do perfil profissional de jovens e adultos. Já os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área.