Agentes da Guarda Ambiental combatem fogo em área de mata de Nova IguaçuReprodução

Publicado 14/07/2022 19:54

Agentes Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu conseguiram apagar um foco de Incêndio Florestal na Área de Proteção Ambiental Municipal Morro Agudo, nesta quarta-feira. Esta foi mais uma ocorrência de fogo em mata de preservação no município da Baixada Fluminense desde o último domingo.

Os guardas retornavam de ação de fiscalização na Área de Proteção Ambiental Municipal Jaceruba no final da tarde, quando se depararam com um foco de Incêndio Florestal na região próxima ao CEFET.

Com uma semana intensa de vários focos de incêndio, os agentes já se encontravam com alguns equipamentos de combate na viatura e realizaram o pronto atendimento da ocorrência.

Na terça-feira o fogo atingiu parte da reserva e no Bairro Marapicu / Cabuçu ganhou rápida proporção devido a vegetação seca e os fortes ventos. Uma equipe do Parque Estadual do Mendanha que se encontrava realizando o monitoramento da vertente norte deu início ao combate assim que avistaram a fumaça.

Durante a tarde de ontem enquanto as equipes realizavam o enfrentamento do fogo em Marapicu, foram registrados dois outros focos de Incêndio Florestal nos bairros de Austin e Cobrex. Devido ao baixo efetivo e combate em andamento no bairro de Marapicu, foi solicitado apoio ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para os outros dois bairros.