Área em chamas é de difícil acesso e fogo pode ser visto de longe - Reprodução

Publicado 10/07/2022 19:51

Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu estão com dificuldades para controlar um grande foco de incêndio que atingiu a Serra do Vulcão desde a tarde deste domingo. O local é de difícil acesso e com o cair de noite, o combate ao fogo ficou ainda mais difícil.

A corporação recebeu o alerta de fogo na região por volta das 13h. Os agentes que estavam com uma ocorrência em andamento próximo a Tinguá durante a parte da tarde, se dirigiram para o combate após a finalização da mesma, chagando a base da serra aproximadamente as 14h50min.

No entanto, o caminho até o local, que é de difícil acesso, é feito geralmente pela Estrada da Rampa de Vôo Livre que se encontra em manutenção após as fortes chuvas que assolaram o município em 1° de abril, não sendo possível essa rota.

Os agentes percorreram uma longa subida por trilha de um pouco mais de 1 hora e 40 minutos, dentro do Vale do Tatu Gamelo. Ao chegarem a aproximadamente 100 metros de distância do Incêndio Florestal, em local de grande aclividade, com buracos e rochas escondidas na vegetação e a iluminação natural do sol que já estava para se pôr, os agentes, com orientação da coordenação e temendo pela segurança da equipe, foram orientados para o retorno.

A corporação então segue o monitoramento do local, aguardando a primeira oportunidade da manhã para o retorno ao combate.