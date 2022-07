Alunos aprovaram e gostaram dos uniformes de inverno das escolas de Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Alunos aprovaram e gostaram dos uniformes de inverno das escolas de Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 08/07/2022 10:45

A Prefeitura de Nova Iguaçu iniciou nesta semana a distribuição dos uniformes para o inverno para os estudantes da rede municipal de ensino. A Secretaria Municipal de Educação informou que até o próximo dia 15, s os mais de 66 mil alunos das 143 unidades escolares vão receber o material.

O kit composto por calça e casaco animou os alunos da Escola Municipal Doutor Thibau, no bairro da Luz. Hillary Ferreira de Oliveira e Patrick Romaneli, ambos de 9 anos, estavam entusiasmados dentro de sala de aula, com a novidade.

“Adorei tudo, mas me apaixonei pelo casaco azul com detalhe em laranja. Antes usava um rosa clarinho, mas esse está demais. Está tão bonito que dá para usar até nos dias mais quentes”, brincou Hillary.

Os uniformes estão chegando nas escolas e os responsáveis pelos alunos precisam ir até a unidade em que os filhos estudam para assinar o termo de recebimento da roupa quando forem chamados por algum representante do local.

“Essa entrega dos uniformes para todos os alunos da nossa rede é uma realização da educação do município, é um investimento muito positivo nos tempos atuais”, destacou a secretária de educação de Nova Iguaçu, Maria Virgínia Andrade.

Em novembro do ano passado, a Prefeitura se antecipou e fez a entrega do uniforme e kit escolar para serem usados em 2022. Para os do primeiro segmento, foram entregues camisetas, short-saia ou bermuda, meia e tênis. Já os do segundo segmento receberam o mesmo material, exceto a bermuda ou short-saia.