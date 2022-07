Funcionários de concessionária fizeram treinamento sobre novo aplicativo - Divulgação

Publicado 07/07/2022 20:40

A concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu realizou um treinamento com os supervisores e líderes de campo das áreas Operacional e Comercial, sobre os serviços oferecidos na plataforma do aplicativo de Gestão de Sistema de Saneamento (GSS) que trabalham no município.

Os profissionais, por meio da capacitação, puderam conhecer a nova ferramenta, que é responsável pela sincronização das ordens de serviços em tempo real. O aplicativo sincroniza os trabalhos externos, monitora a qualidade, o tempo e gera dados de produtividade.

Para o coordenador Operacional de Nova Iguaçu, Revelin Ortiz, a ferramenta é um avanço tecnológico na prestação dos serviços de saneamento básico, utilizado pelas equipes de campo.

“Com o aplicativo, a demanda é transmitida automaticamente para o sistema e informada de maneira simultânea para a área de Operações. Isso torna nosso trabalho eficiente, rápido e transparente. Já realizamos uma capacitação com os nossos agentes de saneamento, agora reforçamos o conteúdo com os supervisores e líderes de campo. Com todos sendo fluentes no uso do aplicativo, podemos entregar um trabalho ainda melhor aos nossos clientes”, disse.