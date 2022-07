Festa do Aipim de Tinguá começa na próxima sexta-feira e vai até o domingo - Divulgação

Festa do Aipim de Tinguá começa na próxima sexta-feira e vai até o domingoDivulgação

Publicado 05/07/2022 19:26

Após dois anos sem realização devido a pandemia da Covid-19, a Festa do Aipim de Tinguá está marcada para os dias 8, 9 e 10 de julho. A Prefeitura de Nova Iguaçu volta a promover o evento, que neste ano tem a parceria da Águas do Rio, promovendo o melhor da gastronomia, música e artesanato da região da Baixada Fluminense.

Ressaltando a importância do evento para a cidade, o prefeito Rogério Lisboa lembrou que na última edição, em julho de 2019, mais de 30 mil pessoas estiveram presentes na festa, gerando 166 empregos temporários e consumo de sete toneladas de aipim.

“Estamos retomando esta grande festa e cumprindo a promessa de voltar a promover o concurso gastronômico para eleger o melhor prato, além de escolher também a Rainha da Festa do Aipim”, afirmou.

Quem for à 13ª edição do festival, além de comer bem, vai poder curtir muita música boa ao som de bandas e artistas locais, entre eles Daniel Guerra, vocalista da banda de forró Pimenta do Reino, e Marcelo Andrade. O público também poderá acompanhar uma exposição de carros antigos e participar de um passeio ciclístico.