Iluminação especial irá durar todo o mês de julho no Cemitério de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 04/07/2022 08:00

Durante todo o mês de julho, o Cemitério Municipal de Nova Iguaçu ficará iluminado de verde. A iniciativa da Concessionária São Salvador faz alusão à campanha que alerta sobre a prevenção aos cânceres de cabeça e pescoço, que atingem a boca, as cavidades nasais, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe e os seios da face.

Estudos apontam que 90% dos casos de tumores de cabeça e pescoço acontecem em pessoas que fumam e bebem, simultaneamente. Uma das principais formas de prevenção, além da boa higiene oral, é evitar o consumo das substâncias em grandes quantidades. Também há uma incidência de casos ligados ao Vírus do Papiloma Humano (HPV), por isso, a vacinação contra o vírus também é uma forma de prevenção.

Câncer de cabeça e pescoço corresponde ao quinto mais frequente na população, sendo mais incidente em homens a partir dos 31 anos e em mulheres a partir dos 50 anos. Segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA), são diagnosticados mais de 18 mil casos anualmente no Brasil. Quando diagnosticados, 70% dos casos já estão em estágio avançado 3 ou 4, numa graduação de 1 a 4, sendo 1 o estágio inicial.

O Dia Mundial Da Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço é celebrado em 27 de julho.

Desde que passou a seguir o calendário de cores das campanhas de saúde, a Concessionária São Salvador tem se mobilizado para fazer uma série de alertas à população. A iniciativa começou ano passado com o Novembro Azul para destacar o combate ao câncer de próstata e seguiu com o Dezembro Vermelho pela importância da prevenção da aids.

Já em 2022, o cemitério ganhou iluminação branca em janeiro para chamar atenção sobre questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. Em fevereiro, a iluminação roxa conscientizou sobre Lúpus, Alzheimer e Fibromialgia. Durante o mês de março, a iluminação lilás tratou o combate ao câncer de colo do útero. Em abril, foi a vez do azul para chamar atenção sobre o autismo. Em maio, o vermelho também serviu para alertar sobre a hepatite e, em junho, para conscientização sobre doações de sangue.