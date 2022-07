Maternidade Mariana Bulhões imuniza recém-nascidos ainda durante a internação - Divulgação/PMNI

Maternidade Mariana Bulhões imuniza recém-nascidos ainda durante a internaçãoDivulgação/PMNI

Publicado 30/06/2022 20:10

De modo a dar maior proteção aos recém-nascidos, a Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense imuniza com vacina BCG os bebês que nascem, ainda durante a internação, para que, no momento da alta, possam deixar a unidade seguros e com a primeira vacina registrada na caderneta. A vacina é uma das mais importantes para o recém-nascido por prevenir formas graves da tuberculose.

Nesta sexta-feira, 1° de julho, comemora-se o Dia da Vacina BCG. O imunizante é aplicado em dose única e precisa ser administrado logo nos primeiros momentos de vida do recém-nascido. No primeiro trimestre de 2022, a Maternidade Mariana Bulhões aplicou 1.366 vacinas BCG.

A imunização acontece no período da tarde para os bebês saudáveis acima de dois quilos e a aplicação é feita por um profissional da enfermagem capacitado. Em outros casos é necessário aguardar que o paciente chegue ao peso ideal para garantir a proteção com a vacina.

“A oportunidade de se ter um calendário vacinal onde logo ao nascer os bebês são imunizados com a vacina BCG faz com que essa cobertura se torne mais eficiente. Daí a importância de vacinarmos nossas crianças”, destaca o diretor-geral da Maternidade Mariana Bulhões, Adriano Pereira.

Apesar do chorinho do bebê, a sensação de alívio por saber que o pequeno está protegido costuma ser unânime entre os pais e familiares, como foi para Mayara Justino, de 29 anos. Moradora de Queimados, ela deu à luz ao pequeno Benício na última terça-feira (28), na Mariana Bulhões, seu segundo filho.

“A vacina BCG é fundamental para prevenir doenças, principalmente a tuberculose. Eu estava preocupada, pois sei que é difícil encontrar a vacina onde eu moro, mas tenho certeza que vou sair daqui aliviada por saber que meu filho está vacinado”, explica.