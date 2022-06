Obras levam melhorias ao abastecimento de água em comunidade de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 28/06/2022 15:00

Após obras de extensão de novas redes de água tratada para regularização no abastecimento, moradores da comunidade Mata Virgem, em Nova Iguaçu, estão tendo acesso a água tratada em suas residências. Foram mais de 175 metros de tubulações colocadas, 111 novas ligações com instalações de hidrômetros e um diálogo aberto com duas mil pessoas, para ouvir e gerar soluções nas demandas locais.

Localizada no bairro Comendador Soares, a comunidade sofria há anos com a falta d'água, recurso essencial para a vida da população. Além da implantação da nova rede, a concessionária de água e esgoto realizou a substituição de uma bomba na região, que aumentou a capacidade de abastecimento de água na localidade e regiões vizinhas, como Rodilândia.

A dona de casa Raquel Ferreira, de 45 anos, viu a sua rotina cansativa ser modificada com as obras da concessionária. Antes, ela subia as escadas de casa com sacolas cheias de garrafas d'água penduradas nos braços. Apesar do grande esforço, esta era a única alternativa que a sua família encontrou para viver no local.

“Não tem como fazer absolutamente nada sem água. Por isso, a gente se virava do jeito que dava. Quando eu vi a equipe da Águas do Rio aqui na porta de casa, pulei de alegria com os meus vizinhos. Há muitos anos esperávamos por isso e, agora, estamos vivendo de verdade. Pela primeira vez, a água está chegando e com força na minha casa e nós não temos palavras para agradecer a dedicação e competência da empresa”, disse.

A ação realizada pela equipe operacional da Águas do Rio, com apoio do programa Vem com a Gente, também incluiu a instalação de novos registros e o monitoramento das tubulações para evitar vazamentos e melhorar a pressão nas novas redes de abastecimento.

“Ter água limpa é um direito de todos e nós estamos aqui para garantir isso. As equipes reconheceram a satisfação da população ao finalizarem as melhorias na comunidade da Mata Virgem, que nunca tinha recebido o recurso. Isso nos motiva a seguir a jornada de levar junto com a água tratada mais saúde, qualidade de vida e dignidade. Vamos seguir trabalhando para mudar a realidade da Baixada Fluminense”, afirmou o diretor executivo, Vitor Hugo.