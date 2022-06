Audiência pública para discutir o Refis foi realizada na última semana - Divulgação

Publicado 27/06/2022 11:00

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou audiência, na última semana, discutindo e avaliando a mensagem do Executivo que trata sobre o programa de incentivo à regularização fiscal – REFIS/2022, contendo as diretrizes para o parcelamento e descontos de débitos de contribuintes com a Prefeitura.

Esta foi a primeira vez na história que a instituição promoveu o evento com participação da sociedade civil. A audiência contou com a participação de mais de 100 pessoas, entre moradores, comerciantes, entidades e autoridades. Todos puderam conhecer o documento (PL nº 9009/2022), que foi lido integralmente.

O evento foi aberto para proposição de emendas. Entre as propostas, teve a de Renato Mansur, presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa do Estado Rio de Janeiro (SESCON), que solicitou que o prazo de carência seja de 180 dias e não 90, bem como que não houvesse a inclusão de juros vivendo no parcelamento.

Aline Maia, presidente da Comissão Tributária da OAB/NI, por sua vez, avaliou que o artigo 15º do projeto, que altera a Lei 4240/2013 em alguns artigos, não seja incluído. Além disso, questionou a incidência dos honorários da PGM fora do âmbito da execução fiscal. Outras dezenas de propostas e sugestões foram apresentadas.

O presidente da Câmara, vereador Dudu Reina afirmou que esta será a forma que a Câmara tratará os temas votados pela Casa: também serão discutidos e debatidos com a sociedade. A 2ª votação do REFIS/2022 acontece na próxima terça, dia 28 de junho.

Toda a equipe jurídica da CMNI, coordenada pelo procurador-geral, João Bosco Filho, já está debruçada sobre as propostas feitas na audiência de hoje, estudando a legalidade de se tornarem emendas.