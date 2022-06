Treinamento dos funcionários ocorreu na sede de Nova Iguaçu da companhia - Divulgação

Treinamento dos funcionários ocorreu na sede de Nova Iguaçu da companhiaDivulgação

Publicado 23/06/2022 19:32

A concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu realizou, nesta semana, a capacitação dos colaboradores que irão fazer parte da primeira Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (CIPA) da empresa. O treinamento foi realizado na Base Operacional da Eletromecânica, no Centro de Nova Iguaçu, e contou com a participação do quadro de integrantes, eleitos por votação e indicação.



Ao longo dos dois dias de treinamento intenso, ministrado pelo instrutor e técnico de Segurança do Trabalho, Ednaldo Ricardo da Silva, os funcionários puderam aprender e entender sobre as principais atribuições de cada integrante na comissão, assim como suas rotinas de trabalho e as principais demandas em suas respectivas funções, por exemplo.



Membro da comissão, Thiago Fraga, agente Comercial em Nova Iguaçu, disse que a metodologia apresentada no curso foi muito esclarecedora.

“Aprendi muito e pude entender que, basicamente, o “cipeiro” é um fiscal e nós temos a atribuição de observar e impedir que acidentes aconteçam no ambiente de trabalho. Nossa atuação ajudará com que os serviços desenvolvidos dentro da concessionária sejam realizados sem risco”, disse.

A CIPA tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Para o gerente de Operações da Águas do Rio, Leonardo Canto, a segurança é um fator essencial e inegociável para a execução do trabalho.

“A Águas do Rio preza pela segurança e qualidade de vida dos colaboradores. E tê-los participando da comissão, só reforça essa preocupação e atenção com o outro. Eles serão os olhos dos nossos técnicos de Segurança do Trabalho, evitando assim problemas e ajudando a empresa na manutenção e promoção da saúde dos funcionários", concluiu.