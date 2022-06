Prefeitura de Nova Iguaçu inaugurou Clínica da Família no bairro Santa Clara - Divulgação/PMNI

Publicado 22/06/2022 20:22

A Prefeitura inaugurou nesta semana a Clínica da Família Santa Clara do Guandu. Localizada na Rua Paraguaçu, lote 18, quadra 3, no bairro de Santa Clara, a unidade é mais uma nova opção para atender a população, contando com seis médicos para atendimento. Três são da equipe da estratégia de saúde da família; dois clínicos gerais; e um é pediatra.

A Unidade oferecerá também serviços de ginecologia e odontologia, e terá capacidade para oferecer de 500 a 800 atendimentos por mês. A clínica vai facilitar o atendimento aos moradores daquela região, evitando que se desloquem até o Centro em buscar de serviços de saúde.

Acompanhado do governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, o prefeito Rogerio Lisboa comemorou a inauguração da clínica e disse que mais investimentos serão feitos na cidade.

“A Clínica da Família é o equipamento mais importante da saúde, porque aqui tratamos a prevenção da doença. Precisamos investir e ampliar esse tipo de serviço de atenção básica da saúde da família. Entregamos recentemente uma clínica como está no Valverde, mas não vamos parar por aí”, afirmou.

O secretário de Saúde Luiz Carlos Nobre Cavalcanti também participou da inauguração do novo espaço que vai atender principalmente os moradores das proximidades da Estrada de Madureira.

“A saúde começa na atenção primária. O conceito de saúde é importante não só quando a gente não está doente, mas termos um bem-estar físico mental e social. Esse instrumento está aqui para a população usar”, comentou.