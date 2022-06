Evento contou com a participação de organizações da sociedade civil e diferentes instituições - Divulgação

Foi realizado na última semana em Nova Iguaçu a IV Jornada Ambiental, que teve como tema a “Baixada Fluminense no contexto da Rio + 30”. O evento, que aconteceu dentro da programação do mês do Meio Ambiente foi realizado no auditório do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), localizado no bairro Santa Rita.

Dirigentes e funcionários de diversas organizações da sociedade civil e diferentes instituições participaram do evento. Diretor superintendente da concessionária de água e esgoto do município, Luiz Fabbriani destacou que os serviços de saneamento básico são contribuições também de cuidado para a saúde, bem-estar, qualidade de vida da população.



“É fundamental a participação da concessionária em debates que falem sobre a preservação do meio ambiente. Seremos protagonistas nos maiores e mais importantes projetos ambientais do país: a despoluição da Baía de Guanabara e recuperação ambiental do Rio Guandu. E este protagonismo passa pela mobilização da sociedade, empresas e órgãos públicos”, afirmou.



O secretário de Meio Ambiente de Nova Iguaçu, Fernando Cid, explicou que a atividade tem como objetivo unir os diferentes setores da sociedade para uma reflexão sobre o desafio da preservação.



“Nova Iguaçu é o maior município da Baixada Fluminense. Consideramos que unir poder público, empresas, universidades, ONGs, entre outros, é de grande relevância neste momento que vivemos, abordando a necessidade de ação coletiva. O êxito na conquista da preservação depende da capacidade de pensarmos e agirmos de forma coletiva. Foi muito importante poder contar com a presença da Águas do Rio”, disse.