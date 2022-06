O Patronato de Nova Iguacu é uma instituição que há anos desempenha um trabalho importantíssimo, voltado para assistência social. - Divulgação

Publicado 21/06/2022 20:10

O Patronato, no Centro de Nova Iguaçu, vai promover, a partir do próximo dia 25, oficinas gratuitas de percussão, sanfona, forró, artes e artesanato, aulas de maracatu que incluem dança e percussão, literatura de cordel e gastronomia nordestina. Parceria com a coordenação do Instituto Nacional das Tradições Nordestinas e Populares, as aulas, presenciais, são direcionadas a moradores da Baixada Fluminense, a partir dos 14 anos de idade.

As oficinas vão até 11 de dezembro, culminando com uma Feira Nordestina. O objetivo é realizar um encontro familiar, promover as tradições nordestinas e a preservar esse bem imaterial.

Serão disponibilizadas 10 vagas por turma, sendo uma pela manhã e outra à tarde. As inscrições serão realizadas por meio do preenchimento de formulário (https://drive.google.com/drive/folders/1EX-WHWqQDXsZ0btC-rE1BHR_hFEDTcoP?usp=sharing) e WhatsApp .

Todos os inscritos devem comparecer no dia 25 de junho, levando cópia xerox da identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3 x 4.