Prefeito de Nova Iguaçu recebeu diretores da Águas do Rio - Divulgação

Prefeito de Nova Iguaçu recebeu diretores da Águas do RioDivulgação

Publicado 21/06/2022 18:11

O Prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, se reuniu na última semana com diretores da concessionária que atua nos sistemas de água e esgoto no município. O objetivo do encontro foi discutir como melhorar o acesso aos serviços e a qualidade de vida da população da cidade da Baixada Fluminense, além de intervenções previstas nas redes de drenagem e pavimentação.

Nos últimos sete meses, tempo que a empresa atua em Nova Iguaçu, foram realizadas diversas obras. O prefeito Rogério Lisboa comentou sobre os recursos destinados ao município para obras de drenagem e pavimentação, que irão contemplar ruas de diversos bairros da cidade.

“Temos um recurso específico, onde a prefeitura irá aplicar exclusivamente em drenagem e pavimentação. Acho de grande importância apresentarmos para a Águas do Rio o nosso projeto, para que tenham conhecimento dos locais que estaremos atuando e assim, alinharmos possíveis intervenções em conjunto”, disse.

Para o diretor superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, é de grande importância poder interagir com a prefeitura sobre questões técnicas.

“Trabalhar com transparência e acessibilidade promove sinergia entre o poder público a concessionária. Assim, conseguimos otimizar o trabalho, promover ações de maneira positivas, e contribuímos com eficácia para melhorar os resultados em benefício da população”, afirmou do diretor-superintendente da Águas do Rio.



Ente outras obras já realizadas, a Águas do Rio iniciou a operação do Reservatório Cabuçu Baixo, em Valverde, no dia 10 de junho. O novo sistema de abastecimento tem capacidade de armazenar cinco milhões de litros de água tratada, proporcionando melhor distribuição para 60 mil habitantes da região.