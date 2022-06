Estudantes de Direito participaram de visita técnica na Câmara de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 23/06/2022 19:15

Nesta semana, estudantes de Direito da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Iguaçu, fizeram uma visita técnica na Câmara Municipal para participar de um debate que teve como tema a importância da representatividade política.

O grupo de 35 pessoas foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Dudu Reina, e pelo procurador-chefe da Casa, João Bosco Filho, além de outros parlamentares. Reina falou para os estudantes sobre a função do vereador, com seu caráter legislador, fiscalizador, e representante dos anseios e necessidades da população. A estrutura administrativa e política-parlamentar da Câmara também fez parte das dissertações.

“O presidente do Poder Legislativo é como se fosse o prefeito da Câmara Municipal. Quero estimular que todos vocês entendam que só através da política conseguimos avançar para garantir cidadania para todos”, disse.

O vereador também incentivou a participação mais efetiva da universidade nos poderes, propondo ideias, questionando medidas. Incentivo também compartilhado por todos os servidores que fizeram parte da mesa.

Todos os estudantes fazem parte do Núcleo de Práticas Jurídicas, do 7º ao 10º período, que realizam atendimento gratuito, em média 90 por mês, à comunidade da Comarca da cidade nas áreas civil, família e trabalho. O grupo foi acompanhado pela coordenadora do Núcleo, Adriana Andrade e Sousa, e pelo advogado orientador, Rafael de Almeida Dourado.

“Hoje foi um dia de ouvir boas notícias. A Câmara vai realizar concurso público este ano ainda, o projeto Câmara Itinerante vai levar as sessões para os bairros, entre outras. Quero estreitar nossos laços. Muito obrigada por nos receber tão bem”, afirmou.