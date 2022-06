Funcionários da Águas do Rio participaram de ação de doação de sangue em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 22/06/2022 20:49

Precisado de reforço no seu banco de sangue, o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) recebeu na última segunda-feira um grupo de funcionários da Águas do Rio, empresa responsável pelo abastecimento de água na região, para a doação espontânea. Esta foi mais uma parceria que o HGNI realiza durante a campanha Junho Vermelho, que celebra a conscientização da importância para a doação de sangue e tem sua data celebrada no dia 14.

Em maio, o Hospital Geral de Nova Iguaçu coletou 368 bolsas de sangue, apenas 61% do necessário para suprir a necessidade da unidade, que gira em torno de 600 bolsas. De acordo com o diretor-geral Dr. Joé Sestello, a expectativa é que este número seja alcançado em junho. No entanto, ele alerta para a necessidade de atingir a meta todos os meses.

“Atendemos diariamente pacientes baleados, esfaqueados, vítimas de acidentes de trânsito ou de AVE hemorrágico. E muitos deles necessitam de transfusão sanguínea. Muitas pessoas têm nos procurado em junho, por ser um mês de campanhas de conscientização, mas é preciso que a doação de sangue se torne um hábito. Não podemos atingir a meta de 600 bolsas coletadas somente em junho. Precisamos alcançar esta marca nos 12 meses do ano”, disse.

Funcionária da Águas do Rio, Mayara Regina Monteiro da Cruz fez questão de comparecer ao hospital nesta segunda-feira, dia em que completou 21 anos, para doar sangue. Há cerca de dois anos ela teve a primeira experiência, quando um membro da família precisou de transfusão.

“Minha sobrinha sofreu um acidente e eu doei meu sangue para ajudar a salvá-la. Hoje eu vim doar mesmo sem saber a quem vou ajudar. É muito importante que cada vez mais pessoas se conscientizem para a importância da doação de sangue”, afirma Mayara.