Aulas foram ministradas na Casa do professor, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Aulas foram ministradas na Casa do professor, em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 27/06/2022 06:00

Com o principal objetivo de capacitar e aperfeiçoar o servidor, além de promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados, a Escola de Governo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo de Nova Iguaçu, iniciou, na última semana, o curso “Redação oficial para servidor público”. As aulas estão sendo ministradas na Casa do Professor, e este é o primeiro dos dez previstos para os servidores este ano.

Mais de 70 servidores participaram do curso. Eles puderam estudar diversos temas da língua portuguesa, como as variações linguísticas, vício de linguagem, acordo ortográfico, diferença entre língua e linguagem, histórico normativo da redação oficial no Brasil e o manual de redação oficial, abreviações essenciais, entre outros.

“A redação oficial é fundamental para os servidores, pois eles lidam com a preparação de textos. No curso, eles receberam dicas de como trabalhar um texto conciso, como se faz um memorando e uma ata, além de ter conhecimentos de critérios para a normativa culta. Nos textos têm que existir a formalidade”, afirmou o professor Gelcimar de Souza Santos, que ministrou o curso.

A Escola de Governo ainda vai oferecer outros nove cursos: “Sistema Eletrônico de Informações”; “Ética no Serviço Público”; “Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados”; “Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos”; “Como Fiscalizar com Eficiência Contratos Públicos”; “Gestão Fiscal Municipal”; “Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Novo Regime Fiscal (NRF)”; “Fundamentos da Integridade Pública: Prevenindo a Corrupção” e “Estruturas de Gestão Pública”.