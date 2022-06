Nova Iguaçu inicia campanha de imunização contra a gripe Influenza - Divulgação

Publicado 26/06/2022 18:12

O município de Nova Iguaçu dá início amanhã à campanha de vacinação contra a influenza para toda população acima de 6 meses. A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h nas Clínicas da Família, e, das 8h30 às 16h no Shopping Nova Iguaçu (2º andar) e Drive-Thru do Top Shopping (Estacionamento G3).

De acordo com recomendação do Ministério da Saúde, não é necessário nenhum intervalo entre a vacina contra gripe e vacina contra Covid-19.

Pessoas com sintomas gripais devem aguardar três dias após o fim dos sintomas para se vacinarem. Pessoas positivadas para Covid-19 devem aguardar 15 dias após resultado positivo para realizarem a imunização.

Quem ainda tiver dúvidas, pode procurar esclarecimento, além da confirmação dos de vacinação da campanha nacional através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/gripeesarampo/