Câmara Municipal de Nova Iguaçu realiza Fórum LGBTQIA+ nesta quarta-feira - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu realiza Fórum LGBTQIA+ nesta quarta-feiraDivulgação

Publicado 28/06/2022 10:00

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realiza nesta terça-feira o Fórum – Celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O evento, que terá início às 17h, ocorrerá no plenário da casa legislativa e terá diversas palestras e discussões sobre a temática.

O público em geral poderá participar sem restrições de todas as atividades. Para os interessados, o endereço da Câmara Municipal de Nova Iguaçu é Rua Prefeito João Luiz do Nascimento, nº 38, no Centro do município. A programação com os palestrantes, pode ser conferida abaixo.

1º Painel

Palestrante: Professora Talita Menezes - Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/RJ e Professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

2º Painel

Palestrante: Cátia Cilene - Fundadora do Grupo Ellos (Emancipação e Luta à Livre Orientação Sexual), Conselheira em Saúde e Direito do Negro de Nova Iguaçu, Secretaria da Diversidade Sexual da FESEP, Integrante da Articulação Brasileira de Lésbicas (ABL), Diretora do SINDSMUNI

(Sindicato dos servidores da Prefeitura de Nova Iguaçu e Mesquita), Coordenadora Geral da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Iguaçu e Coordenadora do Centro de Cidadania LGBTQIA+ Baixada III.

3º Painel

Palestrante: Elaine Medeiros Fonseca da Silva - Secretária de Assistência Social do Município de Nova Iguaçu – RJ.

4º Painel

Palestrante: Wagner Chilinque - Comissão Especial de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB/NI