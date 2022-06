Nova Iguaçu segue vacinando contra a Covid-19 e a Influenza nesta semana - Divulgação

Publicado 28/06/2022 06:00

O município de Nova Iguaçu está com mudanças nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza nesta semana. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) está aplicando a segunda dose de reforço da imunização contra o coronavírus em pessoas com 40 anos ou mais. Já a vacina da gripe está liberada para toda a população acima de seis meses.

Pessoas com mais de 40 anos, imunizadas há pelo menos quatro meses com a terceira dose, poderão ser vacinadas, conforme orientações do Ministério da Saúde. Basta procurar uma das unidades de saúde do município destinadas à campanha, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.

A quarta dose também está sendo aplicada em imunossuprimidos vacinados há quatro meses ou mais com a dose de reforço. Além disso, pessoas com mais de 12 anos também podem ser vacinadas, ao longo da semana, com a primeira dose, a segunda, conforme orientações para retorno, ou a dose de reforço, desde que tenham recebido a segunda dose há quatro meses ou mais, ou a dose única (do imunizante da Janssen) há dois meses.

Nova Iguaçu também segue com o calendário da vacinação infantil. Crianças de 5 a 11 anos podem ser imunizadas com a primeira dose, ou com a segunda, conforme a marcação do posto de saúde para o retorno. É necessário que o responsável leve certidão de nascimento ou RG, caderneta de vacinação, cartão do SUS e comprovante de residência.

Vacinação infantil contra a Covid-19 (27 de junho a 1º de julho)

1ª dose: Crianças de 5 a 11 anos.

2ª dose: Conforme agendamento de retorno

Horário: 8h30 às 16h.

Os locais e endereços da vacinação infantil estão disponíveis em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario/infantil.

Vacinação para adolescentes, adultos e idosos – (27 de junho a 2 de julho)

1ª dose: Pessoas acima dos 12 anos;

2ª dose: Conforme agendamento de retorno;

Dose de reforço: Pessoas com mais de 12 anos vacinadas há quatro meses ou mais com a segunda dose ou aqueles que foram vacinados há mais de dois meses com a dose única (Janssen);

4ª dose de reforço: Pessoas acima dos 40 anos vacinadas há quatro meses ou mais com a dose de reforço.

4ª dose: Para imunossuprimidos vacinados há quatro meses com a dose de reforço.

Horário: de segunda à sexta-feira de 8h30 às 16h, sábado de 8h30 às 14h

Os locais e endereços da vacinação para adolescentes e adultos estão disponíveis através do link: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario.



Vacinação contra Influenza para toda população

A campanha de imunização contra a Influenza também terá mudança no público-alvo nesta semana. Antes aplicada somente em um grupo específico de pessoas, a vacina passa a ser liberada para toda a população acima de seis meses. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h nas Clínicas da Família, e, das 8h30 às 16h no Shopping Nova Iguaçu (2º andar) e Drive-Thru do Top Shopping (Estacionamento G3). Segundo Ministério da Saúde, não é necessário nenhum intervalo entre esta e a vacina contra Covid-19.

Pessoas com sintomas gripais devem aguardar três dias após o fim dos sintomas para se vacinarem. Pessoas positivadas para Covid-19 devem aguardar 15 dias após resultado positivo para realizarem a imunização.

A lista com os endereços e locais de vacinação da campanha nacional pode ser acessada através do link: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/gripeesarampo.