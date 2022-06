Prefeitura de Nova Iguaçu abre inscrições para CIPA 2022-2024 a partir de 7 de julho - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu abre inscrições para CIPA 2022-2024 a partir de 7 de julhoDivulgação

Publicado 29/06/2022 20:15

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai abrir, no próximo dia 7 de julho, inscrições para titulares e suplentes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) gestão 2022/2024. Os servidores públicos poderão se inscrever para fazerem parte da comissão até o dia 5 de agosto. Para isso, basta entrar em contato com os membros da Comissão Eleitoral (CE) de cada secretaria municipal. Os servidores eleitos passarão por treinamento especializado para o melhor desempenho de suas atribuições.

O objetivo da CIPA é observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para eliminar, reduzir ou isolar os riscos existentes, preservando a saúde e integridade física dos funcionários públicos e de todos os que interagem com as unidades de trabalho.

Cabe a CIPA realizar inspeções nos respectivos ambientes de trabalho, visando à detecção de riscos ocupacionais e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de servidores, com assessoria do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho), quando necessário. Também deve estudar as situações de trabalho potencialmente nocivas à saúde e ao bem-estar dos servidores, estabelecendo medidas preventivas ou corretivas, através de plano de trabalho e acompanhar a execução das medidas corretivas até a sua redução ou neutralização.

Outra atribuição é elaborar o calendário anual das reuniões da CIPA, discutir todos os acidentes ocorridos no mês; realizar, quando houver denúncia de risco ou por iniciativa própria de forma periódica, inspeção no ambiente de trabalho, dando conhecimento dos riscos encontrados ao responsável pela área, à chefia da unidade e ao órgão responsável.

A CIPA deve participar ainda de campanhas de prevenção de acidentes de trabalho promovidas pela Prefeitura e por representantes da categoria, além de despertar o interesse dos servidores pela prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, por meio de trabalho educativo, estimulando-os a adotar comportamento preventivo.

Os servidores também devem ter participação direta, informando a existência de condições de risco ou ocorrência de acidentes e apresentar sugestões para melhorias das condições de trabalho. Eles também devem informar à CIPA qualquer acidente de trabalho.