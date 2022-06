Policiais prenderam dois suspeitos de integrar milícia em Nova Iguaçu - Divulgação

Policiais prenderam dois suspeitos de integrar milícia em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 29/06/2022 21:24

Policiais militares da Corregedoria Geral da PMERJ prenderam dois suspeitos de integrar a milícia que age no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes localizaram a dupla com informações recebidas por meio do Disque-Denúncia.

Segundo relato da denúncia, os milicianos estariam se apropriando indevidamente de terrenos vazios no conjunto Ouro Preto, mais conhecido como "Conjunto da Marinha". No local, uma faixa informando ser uma propriedade particular e o loteamento dos espaços para fins da organização criminosa.

Ainda de acordo com a denúncia, o grupo circulava armado pela região extorquindo os comerciantes da região.

Diante das informações, as equipes da corregedoria realizaram buscas na localidade, sendo possível localizar na Rua do Riachão, no bairro Ouro Preto, os dois suspeitos de integrar o grupo paramilitar. Com eles foram apreendidos uma pistola Canik L20 cal. 9mm, um carregador, 18 Munições intactas, uma máquina de cartão de crédito, dois aparelhos celulares, dois relógios, R$ 109,00 em espécie (provenientes da extorsão) e um veículo Suv Liffan, na cor Branco, Placa LUB6A88.

De acordo com a polícia, os criminosos extorquiam comerciantes no momento da abordagem. A dupla recebeu voz de prisão, sem oferecer resistência, e foi levada até 56ª DP (Comendador Soares), sendo autuados pelo crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo. Em seguida, eles foram encaminhados para uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde ficarão à disposição da Justiça.