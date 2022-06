Shopping de Nova Iguaçu sediará Arraial D'Ajuda neste fim de semana - Divulgação

Shopping de Nova Iguaçu sediará Arraial D'Ajuda neste fim de semanaDivulgação

Publicado 29/06/2022 21:30

Após dois anos sendo realizado de forma on-line, devido a pandemia da Covid-19, o tradicional Arraiá D’Ajuda será retomado neste fim de semana em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O evento, que completa 29 anos de alegria e solidariedade, será realizado no Shopping Nova Iguaçu entre os dias 1º e 3 de julho, e conta com atrações para todos os gostos, incluindo shows, brincadeiras e comidas e bebidas típicas. É a primeira edição presencial, após dois anos de pandemia, e a entrada é gratuita.

Tradicional no município, o Arraiá D’Ajuda é uma festa beneficente que conta com a participação de cerca de 200 voluntários, membros da sociedade iguaçuana, O principal objetivo do evento é arrecadar fundos para manutenção dos projetos do Centro Social São Vicente, mais conhecido como o Patronato de Nova Iguaçu. O espaço atende crianças de 2 a 5 anos de idade, de baixa renda, com projetos de formação educacional, e oferece cursos de capacitação para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Toda a renda arrecadada no Arraiá é revertida para a instituição.

Na sexta-feira (1), o Arraiá D’Ajuda começa às 18h, com o show de Diogo Milani, que promete animar a festa com o melhor do sertanejo. Os frequentadores podem aproveitar as barraquinhas com comidas típicas e brincadeiras juninas.

No sábado (2), o Arraiá D’Ajuda promove, a partir das 9h, a corrida infantil Idalina Bottari, no estacionamento do Shopping Nova Iguaçu. As corridas serão separadas por faixa etária, com percursos entre 500m e 2km, variando de acordo com a idade dos competidores. Para participar, o cliente deve fazer a inscrição pelo site https://r2esportes.com.br/. Os kits custam a partir de R$44,90.

Todo o recurso arrecadado será destinado aos projetos sociais do Patronato. Quem gosta de Arraiá mas não abre mão de um bom baile dançante não pode perder o Baile da Melhor idade, que irá reunir apaixonados pela dança ao som de samba, bossa nova, soltinho, foxtrote, forró, bolero e outros ritmos da dança de salão, a partir de 12h. A Quadrilha Pá Ficando se apresenta, a partir das 16h, colocando todo mundo para dançar ao som de muita música nordestina.

O músico Decio Trindade se apresenta às 16h30, com o show São João Brasileirinho. No repertório, estão clássicos juninos como “Cai, Cai, Balão”, “Pula Fogueira” e “Capelinha de Melão”. E, para fechar a noite, às 18h30, a cantora Leila Dinah apresenta um tributo a Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021, desfilando sucesso a exemplo de Eu Sei de Cor, Infiel e Todo Mundo Sofrer.

No domingo (3), as festividades começam às 12h30 com o show do Trio 758, apresentando o melhor da MPB e do POP. Às 14h30, é hora de arrastar o pé com o Trio Baião Lunar, que vai trazer muito forró e música nordestina. Na sequência, o grupo Ploc Show apresenta o melhor dos anos 80. E pra fechar o evento, o grupo Pimenta do Reino apresenta os maiores sucessos do forró, com direito a sanfona e zabumba.

Confira a programação:

Sexta, 1/7:

Diogo Milani - Sertanejo - 18h às 20h30

Sábado, 2/7:

Baile da Melhor Idade - 12h às 16h

Quadrilha Pá Ficando - 16h às 16h30

São João Brasileirinho - 16h30 às 18h

Tributo à Marília Mendonça - 18h30 às 20h.

Domingo, 3/7

Trio 758 - 12h30 às 14h

Trio Baião Lunar - 14h30 às 16h

Ploc Show - 16h30 às 18h

Pimenta do Reino e Daniel Guerra - 18h30 às 20h.

SERVIÇO: 29ª EDIÇÃO DO ARRAIÁ D’AJUDA

Data: de 1º a 3 de julho

Local: Shopping Nova Iguaçu – Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Estacionamento da Pedreira

Evento gratuito.