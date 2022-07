Profissionais explicaram para as mães sobre a importância da vacina BCG para as crianças - Divulgação/PMNI

Profissionais explicaram para as mães sobre a importância da vacina BCG para as criançasDivulgação/PMNI

Publicado 02/07/2022 15:07

Nesta sexta-feira, o Núcleo de Educação Continuada da Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, fez uma dinâmica com as gestantes, puérperas e funcionários sobre a importância da vacina BCG. Os enfermeiros passaram por cada setor e enfermaria distribuindo um material com todas as informações sobre o imunizante.

A expectativa da equipe é ampliar o conhecimento não só para as pessoas que frequentam a unidade, como também para amigos, parentes e vizinhos.

Os profissionais explicaram também sobre uma das características da vacina BCG, que é a pápula, uma cicatriz que fica no braço direito após a aplicação. Algumas pessoas não apresentam essa marca, no entanto, essa ausência não significa que esse bebê está desprotegido contra a tuberculose. A cicatriz começa a aparecer de duas a três semanas após a aplicação.

É necessário ter alguns cuidados com a cicatriz, que representa a reação do corpo à vacina. Não é preciso colocar nenhum produto, medicamento ou curativo, sendo aconselhável somente a higienização correta do local com água e sabão durante o banho e também evitar atrito.

Os familiares dos bebês que moram em Nova Iguaçu e precisam ser vacinados com a BCG podem procurar as Clínicas da Família ou Unidades Básicas de Saúde para garantir a proteção. O município conta com cinco unidades fazendo a aplicação do imunizante.

Clínica da Família Patrícia Marinho – às quartas-feiras pela manhã. Endereço: Rua Ingá, s/n, Jardim Guandu;

Clínica da Família José da Silva Rego (Vila de Cava) – às quartas-feiras pela manhã. Endereço: Rua Alvares Gonçalves, n° 103, Vila de Cava;

Clínica da Família Miguel Couto – às sextas-feiras pela manhã. Endereço: Rua Digomar Simões e Souza, n° 50, Miguel Couto.

Clínica da Família Moacyr Almeida de Carvalho – às quintas-feiras pela manhã. Endereço: Rua Coronel Monteiro de Barros, n° 783, Austin.

Centro de Saúde Vasco Barcelos – De segunda a quinta-feira, pela manhã. Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, n° 1.895, Centro.