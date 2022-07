Projeto de Lei foi apresentado durante Fórum realizado nesta semana na CMNI - Divulgação

Publicado 02/07/2022 14:38

O presidente da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, vereador Dudu Reina, apresentou o projeto de lei que cria o Programa de Apoio e Acolhimento de Pessoas LGBTQIAPN+ em situação de violência e/ou vulnerabilidade social. De autoria do próprio parlamentar, o mesmo já foi votado em definitivo pela casa.

A apresentação ocorreu durante o Fórum para Celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, organizado pela Câmara nesta semana. A coordenadora do Centro de Cidadania LGBTQIAPN+ - Baixada III, Cátia Cilene, falou sobre o funcionamento do Centro e seus avanços.

“Em agosto deste ano completamos 2 anos de existência, e hoje posso dizer que temos uma rede maravilhosa. A Secretaria de Saúde já cuida das especificidades de cada um de nós. Temos atendimento psicológico, assistência social, num total de 1.850 atendimentos realizados. Nossa luta agora é para conseguirmos uma casa de acolhimento”, disse.

O presidente da CMNI, Dudu Reina, disse que o próximo passo é erguer o novo espaço o mais breve possível. “Com este Programa já podemos requerer a construção da casa de acolhimento”, afirmou.