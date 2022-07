Nova Clínica da Família foi inaugurada no bairro Palhada, em Nova Iguaçu - Divulgação/PMNI

Publicado 04/07/2022 09:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu inaugurou na última semana três novas Clínicas da Família no município. Localizadas nos bairros Palhada, Prata e Santa Rita, as unidades têm, juntas, previsão de onze mil atendimentos mensais. Todas elas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Clínica da Família Palhada atenderá com clínico geral, angiologista, ginecologista e dentista. A Clínica Dolores Delfino Gomes atenderá com clínico geral, pediatra, ginecologista e dentista. Já a Clínica da Família Santa Rita atenderá com clínico geral, dermatologista, pediatra, ginecologista, fisioterapeuta, ortopedista, psiquiatra, psicólogo, cardiologista, nutricionista, dentista e contará também com assistente social. Em Santa Rita também será realizado exames laboratoriais, ecogardiograma e preventivo.

Contente por entregar as clínicas com diversas especialidades, o prefeito Rogério Lisboa, comentou estar grato pelo feito.

“Eu peguei a cidade em um estado bem precário, e desde então tenho feito o que é possível para a população ter um melhor bem-estar. Entregamos clínicas com especialidades diversificadas em locais distintos que careciam dessa atenção. Só tenho a agradecer a Deus e aos nossos funcionários”, disse.

O Secretário Municipal da Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, por sua vez, disse estar realizado por conseguir entregar a população unidades tão aguardadas.

“Desde quando cheguei, dei continuidade à estas obras e hoje, ver as clínicas abertas e funcionando para nossa população é uma alegria imensa. Seguimos trabalhando para ampliar ainda mais os serviços de saúde para o Iguaçuano”, afirmou.

A Clínica da Família Palhada funcionará na Rua Santa Isabel, s/n – Palhada. A Clínica da Família Dolores Delfino Gomes funcionará na Rua do Ouvidor, s/n – Prata. Já a Clínica da Família Santa Rita funcionará na Rua Philomeno Coelho, s/n – Santa Rita.