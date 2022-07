Sesc de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para colônia de férias de 2022 - Divulgação

Publicado 05/07/2022 19:02

O Sesc de Nova Iguaçu abre nesta terça-feira (5/7) as inscrições para a sua edição 2022 da colônia de féria, que acontecem de 19 a 29 de julho. Com o tema “Construindo novas memórias: sentir, brincar e sonhar”, as colônias vão atender crianças entre 6 e 12 anos de terça a sexta-feira, das 13h às 17h.



Para essas duas semanas, a unidade iguaçuana programou uma agenda repleta de atividades recreativas, culturais e educativas, que vão preencher o ócio da criançada durante as férias escolares com muita diversão.



As informações a respeito das inscrições e a realização das mesmas devem ser consultadas e feitas diretamente na unidade, que fica na Rua Dom Adriano Hipolito, 10, no bairro do Moquetá.