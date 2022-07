Agentes combateram foco de incêndio na mata ao lado do Shopping de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 06/07/2022 20:54

Agentes da Guarda Ambiental de Nova Iguaçu tem tido trabalho com constantes focos de incêndio na região do Parque Natural de Nova Iguaçu e da Serra do Vulcão, regiões de preservação ambiental do município da Baixada Fluminense. Nesta semana, foram três ocorrências, todas controladas pela corporação.

A mais recente ocorreu na mata ao lado do Shopping Nova Iguaçu. Após receber denúncia, a equipe da Guarda Municipal Ambiental junto com agentes de apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente se deslocaram até o local da ocorrência.

O fogo estava se espalhando em todas as direções e, em um esforço conjunto com a equipe de bombeiros civis da brigada de incêndio do shopping, que também se juntaram ao combate, o foco de incêndio foi extinto com sucesso. Também foi recebida ajuda da Direção do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu com imagens aéreas de drone para a melhor visualização e orientação da equipe.

Antes disso, na última segunda-feira, durante uma ação de fiscalização e monitoramento foi um princípio de incêndio florestal. no Bairro Jardim Alvorada, final da Rua Risoleta Soares, provocado pela queima de resíduos sólidos. Com uma rápida resposta, o foco foi extinto evitando grandes danos para a região.

Já no domingo, o fogo atingiu a Área de Proteção Ambiental Morro Agudo. Os agentes se dirigiram até o local, analisaram a região e foram bem sucedidos em impedir o avanço do fogo, principalmente sobre algumas casas próximo a vegetação.