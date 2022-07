Festa do Aipim de Tinguá começa na próxima sexta-feira e vai até o domingo - Divulgação

Festa do Aipim de Tinguá começa na próxima sexta-feira e vai até o domingoDivulgação

Publicado 06/07/2022 20:40

A Festa do Aipim de Tinguá, que será realizada a partir da próxima sexta-feira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, terá muitas atrações para quem participar das comemorações. O evento volta a ser organizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu após dois anos de interrupção devido a pandemia da Covid-19.

Entre as atrações, um concurso que vai eleger a melhor iguaria à base de aipim foi realizado no último fim de semana e reúne três categorias: Entrada, Principal e Sobremesa. Na ocasião, os inscritos optaram por uma delas e prepararam suas receitas, que foram submetidas a um júri técnico composto por dois profissionais de gastronomia e quatro empreendedores do ramo.

Eles avaliaram o sabor do aipim, a criatividade, apresentação do prato e a combinação dos ingredientes. O resultado do concurso gastronômico será divulgado durante a Festa do Aipim, quando três primeiros colocados de cada categoria serão premiados.

Outro concurso será destinado às jovens mulheres com idade entre 16 e 21 anos irão disputar o posto de Rainha da Festa do Aipim. As participantes irão se apresentar na noite de sábado (9), no palco do evento, e serão avaliadas por um corpo de júri composto por profissionais de moda e beleza, empresários e artistas.

A vencedora receberá uma faixa e será coroada Rainha da Festa do Aipim. Já a segunda colocada receberá o título de Princesa.

Programação:

Sexta (8): abertura às 18h

Sábado (9): 10h à 1h

Domingo (10): 10h às 22h