Festa do Aipim de Tinguá terá diversas atrações para quem comparecer ao evento - Divulgação

Festa do Aipim de Tinguá terá diversas atrações para quem comparecer ao eventoDivulgação

Publicado 07/07/2022 21:25

Tradicional por valorizar o produtor rural de Nova Iguaçu, especialmente o de Tinguá, a 13ª Festa do Aipim, que será realizada de 8 a 10 de julho, na Praça de Tinguá, enaltece também os artistas locais. Serão eles os responsáveis por animar o público nos três dias de evento com entrada gratuita.

“Preparamos uma programação que vai agradar a todo tipo de público e, sobretudo, engrandecer nossa cultura e nossos artistas. Vamos mostrar, mais uma vez, que é possível promover uma grande festa com bandas locais de grande qualidade”, garante o prefeito Rogerio Lisboa.

Na sexta-feira (8), a festa começa às 18h, e os primeiros a subir ao palco serão Didi Campello e Rose Melo, a partir das 19h. Às 21h será a vez do som da banda Leila Dinah. Entre uma apresentação e outra, quem anima a festa é o DJ Diego Biom. O primeiro dia de evento termina à meia-noite.

O fim de semana será com ainda mais música. No sábado (9), a dupla Ricardo e Manoel se apresentará às 11h, durante a exposição de carros antigos. Às 13h quem agita o público é a banda Rabicho Só. O DJ da vez será Henry DJ, que vai comandar a festa nos intervalos musicais. A música ao vivo será retomada a partir das 17h, logo após a entrega do resultado do concurso gastronômico de Tinguá e a premiação do concurso Rainha da Festa do Aipim, com a banda SDM – Sonho de Moleque. Encerrando a noite, Marcelo Andrade promete uma grande apresentação.

O domingo começa ao som do pianista Robson Valentim, seguido da banda Léo Aguiar, que se apresenta às 13h. Às 16h, quem volta a comandar o som é o DJ Cezar Renato, que vai esquentar o clima para a apresentação de uma quadrilha junina Pafincada de Miguel Couto. O responsável por encerrar mais uma edição da Festa do Aipim será Daniel Guerra, que vai levar ao palco, a partir das 22h, o melhor do forró com a banda Pimenta do Reino.