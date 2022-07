Aipim de Tinguá conquista espaço na cozinha do estado e estimula produtores da região - Divulgação

Publicado 10/07/2022 11:36

Por muitos anos, a agricultura de Nova Iguaçu foi conhecida pelo cultivo da Laranja, cujos pomares se entendiam por quilômetros até os limites com Itaguaí. A fruta inclusive, até hoje, está na cultura popular do município, exemplo disso são as cores do time de futebol que leva o nome da cidade e o seu estádio, conhecido como Laranjão. Mas outro produto também é protagonista na cultura agrícola do município e tem papel importante na gastronomia do estado: o aipim de Tinguá.



Cultivado na região, conhecida pela importante Reserva Biológica, por pequenos agricultores, o aipim tem desempenhado importante papel não só na culinária, como na economia local, devido ao crescimento da produção nos últimos anos, inclusive durante o período da pandemia da Covid-19.



Prova disso, que neste fim de semana, a Prefeitura de Nova Iguaçu retomou a realização da Festa do Aipim de Tinguá, após dois anos de paralisação. O evento que termina hoje, atraiu milhares de pessoas na sexta e no sábado.



O crescimento da produção se dá também pela retomada da economia no município. Diversos empreendimentos gastronômicos novos estão se abastecendo com a produção da região própria, o que estimula a circulação de dinheiro dentro da cidade. O empresário Pedro Freitas, que há pouco mais de um mês inaugurou um restaurante de comida nordestina na região, tem o produto como principal ativo em sua cozinha.



“Nosso principal produto é o aipim, temos vários pratos como baião de dois, trio nordestino e muitos outros. Consumimos mais de uma tonelada de aipim por mês e nossos principais fornecedores são os pequenos agricultores de Tinguá. Eu e meu sócio, Gilberto Júnior, abrimos o Borogodó já pensando em ter os produtores de Tinguá como fornecedores. É um excelente produto e que ajuda a estimular a economia local, pela produção e consumo”, afirmou



Aipim de Tinguá é uma das receitas de sucesso do chef Rodrigo Barros. Saiba como fazer abaixo. - Divulgação



Também dono de um restaurante em Nova Iguaçu, o chef Rodrigo Barros tem o aipim de Tinguá como acompanhamento quase obrigatório na maioria dos pratos de seu vasto cardápio, dando até a receita de uma iguaria: o mil folhas de aipim.



“Temos diversos pratos com o aipim de Tinguá. Só compro com os agricultores da região, é um produto de excelente qualidade e que se adapta perfeitamente a nossa culinária. A receita de mil folhas de aipim de Tinguá é um ótimo acompanhamento para frutos do mar ou carnes em geral”, contou.



Receita: Mil-folhas de Aipim de Tinguá



1 kg de Aipim de Tinguá descascado

200 g de manteiga derretida

Óleo para fritar



Corte o aipim em fatias finas (use mandolina ou fatiador de queijo)

Em assadeira retangular (21 x 10 x 5 cm de altura) untada com manteiga, monte as camadas desencontradas de aipim, pincelando com a manteiga, até terminarem os ingredientes (umas 20 camadas).

Cubra com papel-alumínio e leve ao forno baixo preaquecido (130 °C) assar por 3 horas e 30 minutos ou até que esteja bem macio.

Corte em retângulo, doure em uma frigideira com óleo quente e coloque no papel toalha para escorrer.