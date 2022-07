Concessionária deu apoio ao evento distribuindo água para participantes e o público - Divulgação

Concessionária deu apoio ao evento distribuindo água para participantes e o públicoDivulgação

Publicado 08/07/2022 11:07 | Atualizado 08/07/2022 11:10

A semana foi de muita atividade física na Baixada Fluminense, mais especificamente na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, no Centro, onde foi corrida e caminhada “Estácio Baixada Run”, que teve a participação de cerca de 150 atletas profissionais e amadores. O evento foi promovido por uma universidade privada e teve apoio da concessionária de água e esgoto da cidade, que garantiu a hidratação dos participantes e do público distribuindo água durante toda a atividade.



A corrida e caminhada “Estácio Baixada Run” está em sua segunda edição e tem o objetivo de promover uma integração entre alunos, colaboradores e comunidade, através do esporte. Para o reitor do Campus Nova Iguaçu, Demarques Ribeiro Junior, o evento incentiva a saúde e a qualidade de vida.

“A atividade foi um sucesso. Além dos alunos da Estácio, a ação foi aberta para o público em geral. Gostaria de agradecer a parceria, o profissionalismo e o apoio da Águas do Rio, hidratando todos os corredores”, disse ele, que também participou da corrida.



Os atletas puderam se inscrever em provas de 4km ou 8km nas categorias masculina e feminina. A atleta Leninha Chaves, de 45 anos, garantiu o primeiro lugar e, após cruzar a linha de chegada, foi se refrescar com as equipes da Águas do Rio.



“Estou muito feliz com a colocação. Correr 8km foi um pouco puxado, mas estou acostumada, porque gosto muito de esporte. Fiquei impressionada com a atenção que recebemos. O melhor de tudo é acabar a corrida e poder tomar uma água gelada”, comentou.



Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, pontuou sobre a importância da empresa em apoiar ações que promovam a qualidade de vida para a população.



“Recebemos com muito prazer o convite para estarmos presentes na ação. É sempre uma excelente oportunidade apoiarmos eventos que envolvam as instituições e a comunidade. Isso demonstra que, além de obras e intervenções em melhorias para o fornecimento e tratamento de água, a empresa se preocupa com o bem-estar da população, neste caso dos atletas, oferecendo água potável de qualidade e acessível à população”, concluiu.