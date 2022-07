Exposição 'Flores de Sal' será aberta nesta terça, na OAB de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 12/07/2022 12:28

Será aberta nesta terça-feira 1ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a exposição “Flores de Sal”. De autoria da professora e artista plástica Elenira Vasconcelos Silva, as telas mostram as diversas formas de apreciação da natureza de todas as configurações ressignificadas para atender a humanidade.

A vida profissional de Elenira Vasconcelos sempre esteve ligada à educação. Como professora e secretária municipal de Cultura esteve à frente de projetos ligados ao crescimento pessoal e artístico. Elenira participa de exposições coletivas e individuais e dedica-se ao estudo e pesquisa de figurino e carnaval, sendo também membro da Sociedade Brasileira de Belas Artes e do Atelier Solarte.

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil de Nova Iguaçu fica na Rua Doutor Humberto Gentil Baroni, 137, em Nova Iguaçu. A abertura da exposição está marcada para iniciar às 17h.