Pais e equipe médica comemoraram a chegada do pequeno Pierre, na última semana - Divulgação

Publicado 12/07/2022 12:36

Nasceu na última semana o primeiro bebê na NeoMater, primeira maternidade privada de Nova Iguaçu. O menino Pierre veio ao mundo com 47 cm e pesando 3,300 kg. Com o nascimento da criança, a unidade médica dá início ao seu projeto de plantar uma árvore no Parque Municipal de Nova Iguaçu para cada nascido no local.

O parto foi realizado pela médica Cristina Maciokas e muito comemorada pelos pais de primeira viagem Mônica Moreira e Vinícius Lira.

“Eu sempre sonhei com este momento e foi tudo mais perfeito do que eu imaginava. A estrutura da maternidade é muito boa e os funcionários atenciosos, tudo isso contribuiu para que a gente pudesse viver esse momento tão emocionante”, disse a mãe, Mônica Moreira.

O Projeto Nativo tem o objetivo de deixar um legado de sustentabilidade para a comunidade que abriga a NeoMater. O prédio foi projetado para cogerar água quente, reduzindo o consumo de energia, reutilizar a água da chuva para higienização das áreas externas e o gerador de energia funciona a gás, assim como todo o sistema de refrigeração, o que garante menor emissão de carbono para a atmosfera.

Além disso, para cada bebê nascido na maternidade, será plantada uma muda de árvore no Parque Municipal de Nova Iguaçu. O objetivo é que no período de um ano, sejam plantadas cinco mil novas árvores.

“A chegada de nosso primeiro bebê é um momento comemorado por todos da NeoMater, nosso foco sempre será oferecer a melhor experiência a todas as nossas pacientes e seus familiares. Para isso reunimos grandes profissionais e investimos em uma estrutura que conta com o que há de mais moderno. Pierre veio ao mundo e com ele plantaremos a primeira árvore de nosso projeto”, comemorou Sérgio Gama, diretor médico da unidade.