Festa do Aipim contou com diversas atrações musicais para os milhares de visitantes do evento - Divulgação/PMNI

Festa do Aipim contou com diversas atrações musicais para os milhares de visitantes do eventoDivulgação/PMNI

Publicado 14/07/2022 20:12

Foram três dias de muita alegria e comemoração, regados a comidas tradicionais, boa música e um passeio ciclístico. A Festa do Aipim, que voltou a ser realizada em Nova Iguaçu, após dois anos, devido a pandemia da Covid-19, deixou muitas lembranças para a população do município da Baixada Fluminense.

De acordo com estimativas, o evento, que reuniu produtores rurais, artesãos e cozinheiros da região, recebeu um público de cerca de 30 mil pessoas. No último dia, inclusive, o destaque foi uma pedalada de cerca de 15 quilômetros, da Praça de Vila de Cava até Tinguá, que contou com a participação do prefeito Rogerio Lisboa.

“Foi um dia especial, pois juntamos um passeio ciclístico com a Festa do Aipim em Tinguá. Como esse evento é um sucesso, vamos realizá-lo no ano que vem. Trouxemos artistas locais e, o mais legal, com as pessoas conhecendo a região. Aqui temos uma comida maravilhosa feita com nosso aipim. Tinguá é patrimônio do estado do Rio”, disse.



Acompanhada do marido e do pai, Talita Galdinho Soares da Silva Oliveira, de 34 anos, pedalou de Cabuçu até Tinguá para aproveitar o passeio ciclístico e a festa. Com tatuagens de bicicleta nas pernas, a manicure disse que a região é um importante ponto turístico da Baixada.



“Todo mundo tem que vir aqui, pois tem esporte, cultura e natureza. Com a Festa do Aipim, ganhamos também muita música. O difícil é resistir ao famoso bolinho de aipim da região. Vou ter que pedalar um pouco mais para queimar o que comi aqui”, afirmou.

Quem passou pelo local ainda desfrutou do som do pianista Robson Valentim, seguido da banda Léo Aguiar, que se apresentaram no início da tarde. Em seguida, quem comandou a festa foi o DJ Cezar Renato, que esquentou o clima para a apresentação da quadrilha junina Pafincada, de Miguel Couto. O responsável por encerrar mais uma edição da Festa do Aipim foi Daniel Guerra, que levou ao palco o melhor do forró com a banda Pimenta do Reino.



Mas a festa também agitou quem participou dos dois primeiros dias de evento. Na sexta-feira (8), a festa teve as atrações de Didi Campello e Rose Melo. Em seguida foi a vez do som da banda Leila Dinah. Por último, a apresentação ficou por conta do DJ Diego Biom.



Já no sábado, os shows foram da dupla Ricardo e Manoel, banda Rabicho Só, banda SDM – Sonho de Moleque e Marcelo Andrade, com Henry DJ comandando a festa nos intervalos musicais. Também houve a entrega do resultado do concurso gastronômico de Tinguá e a premiação do concurso Rainha da Festa do Aipim.

Além de confirmar a realização da Festa do Aipim em 2023, a Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover, em setembro, em Jaceruba, a Festa da Banana, nos mesmos moldes da festa deste fim de semana.