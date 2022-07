Feira Iguassú teve como tema festa junina, com milhares de presentes - Divulgação/PMNI

Publicado 15/07/2022 08:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu realizou na última semana mais uma edição da tradicional Feira Iguassú. Com o tema de festa junina, o evento ocorreu na Rua Getúlio Vargas, no Centro do município da Baixada Fluminense. Foi a segunda edição da festa, cuja a primeira, em maio, reuniu cerca de dez mil pessoas. Antes disso, a Feira Iguassú deixou de ser realizada por dois anos, em função da pandemia da Covid-19.

Quem foi à nova edição pôde dançar muita música nordestina ao som do DJ Cezar Renato e assistir às apresentações da Companhia de Dança Oriente-se e da quadrilha junina Pá Fincado de Geneciano. O grupo Tríade agitou o público presente com o melhor do forró pé de serra.

O secretário municipal de Cultura, Marcus Monteiro, celebrou mais um evento realizado com sucesso.

“Esta edição, sobretudo, foi ainda mais especial. Com a realização da Festa do Aipim, que acontece neste mesmo fim de semana, em Tinguá, precisamos mobilizar toda nossa equipe para que fosse possível promover, simultaneamente, dois eventos de alto nível”, comemorou.

A Feira Iguassú tem como objetivo promover a cultura, a arte e a gastronomia iguaçuana. Ela é realizada mensalmente, sempre no segundo sábado de cada mês, das 9h às 19h. Esta foi a sexta edição da feira desde sua criação, em setembro de 2019. Em junho, o evento foi cancelado em função da chuva.