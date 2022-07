Área de extração ilegal de barro foi identificada após denúncia anônima recebida pelo Linha Verde - Divulgação

Publicado 14/07/2022 20:48

Agentes do Comando de Polícia Ambiental identificaram nesta semana uma área de degradação ambiental de aproximadamente três mil metros quadrados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No local, estava sendo feita extração irregular de barro e as autoridades tomaram conhecimento por meio de denúncia feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente.

Em cumprimento a ordem de policiamento, os agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca se deslocaram à Rua Rosalina Borges, no bairro Campo Alegre, onde no local constataram que de fato houve movimentação de terra, porém, durante fiscalização, não foram encontradas máquinas retroescavadeiras e tampouco os suspeitos de cometerem o ilícito.

Diante dos fatos e com base no artigo 55 da lei de crimes ambientais, os policiais procederam à 56ª DP (Comendador Soares), onde após perícia no local, a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253 1177 (capital), além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no facebook, www.facebook.com/linhaverdedd ou ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Lembrando que em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.