Águas do Rio marcou presença na Festa do Aipim de Tinguá, em Nova Iguaçu - Divulgação

Águas do Rio marcou presença na Festa do Aipim de Tinguá, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 18/07/2022 20:50

A concessionária de água e esgoto de Nova Iguaçu marcou presença ao patrocinar a Festa do Aipim 2022, realizada no município da Baixada Fluminense. O evento teve a participação de mais de 75 mil pessoas que passaram por Tinguá. A empresa, além de matar a sede dos visitantes com a distribuição de 15 mil litros de água, cuidou do meio ambiente entregando de 9,5 mil copos ecológicos durante os três dias de festividades.

Em sua 13ª edição, os visitantes que passaram pelo local puderam desfrutar da gastronomia local, música, artesanato e água geladinha de graça. A concessionária mobilizou 75 colaboradores para a festa e disponibilizou, por 28 horas, um stand próprio para atender ao público.

“Tinguá é uma região histórica e muito importante para a Baixada Fluminense e a Festa do Aipim é uma das atrações mais tradicionais da cidade. Por isso, torna-se importante para nós da Águas do Rio estar próximo à população e incentivar a geração de renda para os produtores locais. Engajamos nosso time e proporcionamos aos visitantes e expositores uma experiência agradável com a disposição de água ao longo da festa e a entrega de brindes sustentáveis”, destacou Luiz Fabbriani, diretor-superintendente da concessionária.



A programação contou com apresentação de artistas locais, concursos gastronômicos e de Rainha da festa. O encerramento foi marcado por um passeio de bicicleta, que reuniu mais de 500 ciclistas, e seguiu com as atrações musicais.

Tradicional na cidade, o evento teve a sua primeira edição em 2002 e mudou a vida de muitos produtores da região. Um deles é José de Oliveira, que deixou de vender o aipim em feiras livres para comercializar o produto pronto para o consumo.

“Hoje eu tenho um restaurante e a minha especialidade é a carne de sol com aipim. A festa mudou o meu ramo de atuação e hoje comemoro o primeiro lugar no concurso gastronômico nas categorias prato principal e sobremesa”, festeja.

Milene do Patrocínio, 38 anos, e Luciana Andrade, 41 anos, ambas moradoras do bairro Figueira, em Nova Iguaçu, pedalaram até o local do evento. As amigas elogiaram a recepção da Águas do Rio com a entrega de squeezes personalizadas para os ciclistas durante o passeio.

“Adoramos a iniciativa da empresa em oferecer água geladinha e uma linda garrafa, assim que cruzamos a linha de chegada. Os colaboradores esbanjavam simpatia e nos recepcionaram com sorriso no rosto. Isso mostra que a Águas do Rio chegou para fazer a diferença”, contou Milene.