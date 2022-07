Prefeitura de Nova Iguaçu tem vagas abertas para curso de capacitação profissional - Divulgação/PMNI

Prefeitura de Nova Iguaçu tem vagas abertas para curso de capacitação profissionalDivulgação/PMNI

Publicado 15/07/2022 15:00

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Nova Iguaçu está oferecendo 58 vagas para o curso de capacitação de Assistente de Crédito e Cobrança, realizado em parceria com a unidade do Senac do município.

As inscrições para as duas turmas são gratuitas. A primeira, com 28 vagas, começa no próximo dia 19, das 13h às 17h, e a segunda, com outras 30 vagas, a partir do dia 9 de agosto, no mesmo horário.

Para participar do curso é preciso ter idade mínima de 15 anos e escolaridade de ensino fundamental II (6° ao 9° ano). Durante o curso, serão ministradas aulas de como executar atividades de contas a receber, como monitorar e organizar o processo de análise de cobrança de crédito. Todas as aulas vão acontecer às terças e quintas-feiras, das 13h às 17h.

Os interessados devem se inscrever pelo link https://forms.gle/TRH7pYvfFDJjKbAi9. As vagas são preenchidas conforme a ordem de chegada das inscrições. A segunda etapa das inscrições será feita diretamente no Senac, na Rua Coronel Carlos Matos 86, onde acontecerão as aulas. No ato da inscrição, o candidato deve levar carteira de identidade, CPF e comprovante de escolaridade.