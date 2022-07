Agentes da Guarda Ambiental fizeram ação de fiscalização em Nova Iguaçu na última semana - Divulgação

Publicado 18/07/2022 21:34

Na última semana, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu em ação conjunta com órgãos da esfera federal e estadual realizaram uma ação de fiscalização na Área de Proteção Ambiental Municipal de Jaceruba, localizada no município da Baixada Fluminense.

As ações, que ocorrem mensalmente, fazem parte de uma decisão da Justiça Federal que determina a fiscalização ambiental no Rio São Pedro com o objetivo de evitar o uso indevido das margens do curso da água e a construção de barragens.

Foram identificadas algumas infrações e a revisita de outros pontos, onde já foram removidas 4 barragens.

Participaram da ação de fiscalização os agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Guarda Municipal Ambiental.