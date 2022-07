Homem foi detido e levado para delegacia após começar incêndio em área de mata de Nova Iguaçu - Divulgação

Homem foi detido e levado para delegacia após começar incêndio em área de mata de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 21/07/2022 17:03

Um homem foi preso nesta semana após atear fogo em uma área de mata na Serra de Madureira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A região vem sofrendo com diversos episódios de incêndio nas últimas semanas, muitas vezes em locais de difícil acesso, dificultando o combate.

A ocorrência se deu após a Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu receber a denúncia de ação criminosa na Serra de Madureira, na região do Danon. Com apoio de agentes do PROEIS, o grupo chegou ao local e se deparou com criadores de gado da região que haviam presenciado o exato momento em que um homem ateava fogo na vegetação e apontaram aos agentes.

O infrator foi detido e teria alegado que dissesempre subir o monte para fazer orações e confessou o crime, alegando ter feito a prática para ajudar os gados e carneiros que pastam pelo local. Foi confirmado que o mesmo não tem residência na região e não possui criação de animais na localidade.

O detido foi conduzido para a 56° Delegacia de Polícia Civil, em Comendador Soares, onde responderá por seus atos.

Em nota, a Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu informou que a presença de grupos religiosos na Serra de Madureira é sempre bem-vinda, quando se respeitam as leis vigentes. Também disse que não se deve generalizar todo um grupo medindo a atitude de alguns.