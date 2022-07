Turma de Bombeiros temporários se formou na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Turma de Bombeiros temporários se formou na última semana, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 22/07/2022 16:38

Na última semana foi realizada no 4º Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Iguaçu, no bairro Moquetá, a formatura da primeira turma de 105 temporários da Baixada Fluminense. Os profissionais que se formaram passam a integrar a instituição como combatentes, socorristas, motoristas, guarda-vidas e oficiais temporários da área da saúde.

A concessionária dos serviços de água e esgoto do município marcou presença, distribuindo água para os 500 convidados e entregando informativos sobre os serviços da empresa para a população.



O diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, parabenizou os novos formandos do 4º Grupamento de Bombeiro Militar de Nova Iguaçu e ratificou a importância da participação da empresa em eventos como esse.

“É uma satisfação participar de ações que nos aproximam da população. Temos um compromisso que vai muito além dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto nas cidades que atuamos na Baixada Fluminense. O Corpo de Bombeiros exerce um papel fundamental na sociedade, pois além de salvar vidas, atuam em ações ambientais, o que vai de encontro com a atuação da Águas do Rio. Ficamos honrados com o convite da corporação”, afirmou.