Equipamentos foram instalados em diversas regiões de Nova Iguaçu para melhorar abastecimento e evitar vazamentos.Divulgação

Publicado 22/07/2022 16:23

Para reduzir o índice de perdas de água no abastecimento no município de Nova Iguaçu, a concessionária responsável pelo serviço realizou a instalação de um conjunto de seis Válvulas Reguladoras de Pressão (VRP’s) nas alças da principal adutora que abastece a cidade. A região é uma das que apresenta um elevado índice de desperdício na Baixada Fluminense.



O último equipamento foi instalado na altura do bairro de Cabuçu, após estudos realizados pela equipe de Melhorias da Águas do Rio. As alças são responsáveis por transportar água das tubulações de grande porte para as menores, que por vez distribuem o recurso aos imóveis dos clientes. Ao receberem a VRP, as alças evitam desgastes nas tubulações de grandes diâmetros e distribuem água com regularidade para regiões mais distantes.



Para o gerente de Operações, Leonardo Canto, todos são beneficiados com a adequação da pressão nas tubulações e a redução do volume de água perdido.

“Quando reduzimos as perdas, diminuímos também o número de vazamentos e intervenções emergenciais na região, garantindo a eficácia na distribuição de água para a população. As perdas de água são um dos pontos mais frágeis do sistema de saneamento, pois além de trazerem impactos negativos para a empresa, causam danos para a população e o meio ambiente, adiando os investimentos para avanço do saneamento”, disse.



O diretor executivo da Águas do Rio, Vitor Hugo, explica que as áreas priorizadas para instalações foram definidas através de estudos técnicos, demonstrando os locais que apresentaram maior potencial de redução de perdas.

"O controle dos níveis de pressão é imprescindível para a eficácia do abastecimento, tendo em vista que uma rede com pressão elevada pode se romper ou apresentar vazamentos com facilidade. A instalação das VRP’s gera impacto imediato no fornecimento de água na região”, afirmou.



A tecnologia empregada possibilita que os profissionais do Centro de Operações Integradas (COI), responsáveis pelo monitoramento das redes de abastecimento, identifiquem qualquer alteração nos sistemas de água e imediatamente acionem as equipes operacionais para que possam atuar em ações preventivas ou em reparos de forma ágil.