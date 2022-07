Agentes da Guarda Ambiental de Nova Iguaçu participaram de ação em defesa do meio ambiente - Divulgação

Publicado 26/07/2022 08:00

Na última semana, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu tomaram parte do "Dia D", uma mega campanha de conscientização ambiental realizada pelo governo estadual. A ação envolveu diversos órgãos , que realizaram várias notificações preventivas contra as práticas de queimadas de mata e resíduos sólidos em áreas próximo a vegetação.

Na cidade de Nova Iguaçu participaram agentes da Guarda Municipal Ambiental, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, do Parque Estadual do Mendanha / INEA e do Comando de Polícia Ambiental / PMERJ.

A concentração das equipes da região metropolitana do Rio de Janeiro aconteceu no Campo de Instrução do Gericinó (CIG/Exército Brasileiro). Foram realizadas diversas notificações preventivas nos bairros do Valverde e Cabuçu.

Durante a ação foi lavrado um Auto por agentes da Guarda Municipal Ambiental ao constatarem uma supressão vegetal em uma das residências abordadas. Também foi realizada uma advertência a uma senhora que queimava um colchão em frente a sua residência.