Encontro entre diretores das duas instituições aconteceu de forma virtual - Divulgação

Publicado 26/07/2022 13:00

O Conselho Empresarial Firjan Nova Iguaçu e Região realizou um encontro virtual com representantes da Águas do Rio, para apresentação das ações desenvolvidas e programadas pela concessionária na cidade de Nova Iguaçu, entre outras.

Os encontros acontecem mensalmente e têm como objetivo discutir questões que impactam na produtividade da indústria e da cadeia produtiva da região. Pela concessionária, participou o diretor-superintendente, Luiz Fabbriani, que falou sobre a missão da empresa, que é prestar um serviço que leva dignidade para as pessoas.

“Nossa atuação teve início no dia 1º de novembro é já entramos com intervenções que estão levando junto com a água, qualidade de vida. Estamos trabalhando muito para regularizar o abastecimento e entregar um serviço de excelência, eficiente, e principalmente, dando acesso para a população mais carente”, afirmou.

O conselho é formado por representantes de empresas associadas à Firjan que atuam na região. O Presidente, Carlos Erane de Aguiar, falou sobre os avanços e necessidades ainda enfrentados pelo município.

“Sabemos que estamos muito atrasados na questão do saneamento básico em todo o estado do Rio de Janeiro. A fala do diretor-superintendente é muito oportuna e mostra que os avanços chegarão. Reconheço que o trabalho da empresa é fantástico, uma vez que dignifica o ser humano”, destacou.