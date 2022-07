Guarda Ambiental de Nova Iguaçu interrompeu corte ilegal de árvores no município e apreendeu motosserra - Divulgação

Publicado 28/07/2022 18:35

Após denúncia anônima recebida pela corporação, agentes da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu apreenderam uma motosserra sem licença e autuaram um homem que realizava o corte de diversas árvores por supressão vegetal.

A ação ocorreu no bairro Valverde. Após o recebimento da denúncia, a equipe se dirigiu até o local e constatou que o responsável pelo corte era morador do local. Eles encontraram uma motosserra que estava sendo utilizada para o corte e não possuía a devida licença e a poda rasa também era feita sem as devidas licenças.

A motosserra foi apreendida e foi lavrado o auto, onde o proprietário responderá em processo administrativo.

A Guarda Ambiental orienta que denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.