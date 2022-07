Policiais prenderam três suspeitos de integrarem milícia e aprenderam arma com o grupo - Divulgação

Publicado 28/07/2022 14:49

Policiais militares do 20º Batalhão em conjunto com policiais civis da 58º Delegacia prenderam três suspeitos de integrarem a milícia que atua no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A prisão em flagrante ocorreu no momento em que os homens realizavam cobranças de taxas ilegais na região. Os policiais os abordaram quando estavam percorrendo o local dentro de um veículo. Ao identificarem os mesmo, foi constatado que faziam parte da quadrilha da região.

Os agentes então confirmaram junto aos comerciantes locais que o grupo realmente havia realizado as cobranças ilegais na região.

Ainda de acordo com a polícia, já existe uma investigação na 58º DP sobre a ação deste grupo paramilitar. Todos os suspeitos foram levados para a sede da 58º DP para a realização dos procedimentos de praxe.